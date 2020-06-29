"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
В матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своем поле уступил "Бернли" со счетом 0:1. Единственный гол забил Бен Ми.
Благодаря победе "Бернли" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" остался на 11-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Бернли" - 0:1 (0:0)
Гол: Ми, 62 - 0:1
"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Дэнн, Уорд, Куяте (Маккарти, 46), Таунсенд (Майер, 77), Макартур, Миливоевич, Заа, Айю.
"Бернли": Поуп, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Питерс, Браунхилл, Корк (Лонг, 70), Макнил, Вествуд, Ми, Выдра.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18