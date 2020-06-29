"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

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"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своем поле уступил "Бернли" со счетом 0:1. Единственный гол забил Бен Ми.

Благодаря победе "Бернли" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" остался на 11-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Бернли" - 0:1 (0:0)
Гол: Ми, 62 - 0:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Дэнн, Уорд, Куяте (Маккарти, 46), Таунсенд (Майер, 77), Макартур, Миливоевич, Заа, Айю.

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Питерс, Браунхилл, Корк (Лонг, 70), Макнил, Вествуд, Ми, Выдра.

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