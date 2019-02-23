"Бернли" обыграл "Тоттенхэм" в матче 27-го тура АПЛ
Сегодня, 23 февраля, на стадионе "Терф Мун" "Бернли" в домашнем матче обыграл "Тоттенхэм".
Счет открыл на 57-й минуте нападающий "Бёрнли" Крис Вуд. Ответный гол забил Харри Кейн в середине второго тайма. Победный гол забил нападающий хозяев Эшли Барнс на 83-й минуте.
"Бернли" - "Тоттенхэм" - 2:1.
Голы: Вуд, 57 - 1:0, Кейн, 65 - 1:1, Барнс, 83 - 2:1.
"Бернли" - Хитон, Ми, Бардсли, Тарковски, Тэйлор, Хендрик (Брэйди, 80), Корк, Вествуд, Вуд, Барнс, Макнил (Гудмундссон, 80).
"Тоттенхэм" - Льорис, Роуз, Вертонген, Фойт (Ламела, 76), Орье, Уинкс(Льоренте, 62), Сиссоко, Эриксен, Алдервейрелд, Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88).
Предупреждения: Льоренте (65), Фойт (69), Бардсли (72), Ламела (86).
"Тоттенхэм" с 60 очками расположился на 3 мечте турнирной таблицы АПЛ, "Бернли" с 30 баллами на 10 позиций ниже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|26
|39
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Эвертон
|27
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Бернли
|27
|30
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11