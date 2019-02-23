"Бернли" обыграл "Тоттенхэм" в матче 27-го тура АПЛ

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"Бернли" обыграл "Тоттенхэм" в матче 27-го тура АПЛ

Сегодня, 23 февраля, на стадионе "Терф Мун" "Бернли" в домашнем матче обыграл "Тоттенхэм".

Счет открыл на 57-й минуте нападающий "Бёрнли" Крис Вуд. Ответный гол забил Харри Кейн в середине второго тайма. Победный гол забил нападающий хозяев Эшли Барнс на 83-й минуте.

"Бернли" - "Тоттенхэм" - 2:1.

Голы: Вуд, 57 - 1:0, Кейн, 65 - 1:1, Барнс, 83 - 2:1.

"Бернли" - Хитон, Ми, Бардсли, Тарковски, Тэйлор, Хендрик (Брэйди, 80), Корк, Вествуд, Вуд, Барнс, Макнил (Гудмундссон, 80).

"Тоттенхэм" - Льорис, Роуз, Вертонген, Фойт (Ламела, 76), Орье, Уинкс(Льоренте, 62), Сиссоко, Эриксен, Алдервейрелд, Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88).

Предупреждения: Льоренте (65), Фойт (69), Бардсли (72), Ламела (86).

"Тоттенхэм" с 60 очками расположился на 3 мечте турнирной таблицы АПЛ, "Бернли" с 30 баллами на 10 позиций ниже.

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