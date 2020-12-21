"Бернли" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Бернли" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:1. Победу "бордовым" принесли голы Эшли Барнса и Фабиу Силвы. В составе "волков" отличился Крис Вуд.

Благодаря победе "Бернли" вышел на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. "Вулверхэмптон" с 20-ю очками остался на 11-й позиции.

"Бернли" – "Вулверхэмптон" - 2:1 (1:0)

Голы: Барнс, 35 - 1:0, Вуд, 51 - 1:1, Фабиу Силва, 89 (с пенальти) - 2:1

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Лоутон, Тарковски, Ми, Вествуд, Брэйди (Питерс, 69), Браунхилл, Макнил (Бенсон, 87), Вуд, Барнс (Родригес, 82).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Аит-Нури (Траоре, 60), Килмен, Саисс, Поденсе, Отасоуи (Фабиу Силва, 60), Моутинью, Рубен Невеш (Витинья, 76), Нету, Коуди.

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