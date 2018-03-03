"Бернли" одержал волевую победу над "Эвертоном"

В рамках 29-го тура АПЛ "Бернли" на своём поле переиграл "Эвертон" со счётом 2:1.

"Бернли" – "Эвертон" - 2:1

Голы: Тосун, 20 - 0:1, Барнс, 56 - 1:1, Вуд, 80 - 2:1.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Хендрик (Вуд, 46), Гудмундссон, Леннон, Барнс.

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Коулмэн, Кин, Дэвис (Руни, 59), Гуйе, Сигурдссон (Болази, 83), Уолкотт, Кэлверт-Льюин, Тосун (Ньяссе, 68).

Удаление: Уильямс (86).

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