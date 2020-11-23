"Бернли" переиграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 9-го тура АПЛ.
В составе победителей голом отметился Крис Вуд
"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (1:0)
Гол: Вуд, 8.
"Бернли": Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 67. Питерс, 84), Макнейл.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд, Айю (Бентеке, 77), Батшуайи.
"Бернли" покинул зону вылета и с 5 баллами занимает 17 место, в активе "Пэлас" 13 очков и 10 строчка.
Не пропустите: Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Лодыгин оценил шансы "Зенита" на победу в матче с "Лацио"
-
Аленичев: "Моуринью - топ-тренер и человек с большой буквы"
-
Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"
-
Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"
-
Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"
-
"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико"
-
Главный тренер "Ференцвароша" рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ с "Ювентусом"
-
Ибрагимович недоволен своим образом в FIFA
-
"Бернли" переиграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
Сборная России пожелала Соболеву скорейшего выздоровления
-
Глушаков заявил, что победа над "Уфой" далась непросто
-
Черевченко высказался по поводу победного матча с "Уфой"
-
Семак назвал сильные стороны "Лацио"
-
Манчини посетит матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Зенит"
-
"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции
-
Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время
-
"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием
-
Семак: "Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят"
-
"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева
-
Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу ЛЧ с "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18