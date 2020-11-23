"Бернли" переиграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

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"Бернли" переиграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 9-го тура АПЛ.

В составе победителей голом отметился Крис Вуд

"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (1:0)

Гол: Вуд, 8.

"Бернли": Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 67. Питерс, 84), Макнейл.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд, Айю (Бентеке, 77), Батшуайи.

"Бернли" покинул зону вылета и с 5 баллами занимает 17 место, в активе "Пэлас" 13 очков и 10 строчка.

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