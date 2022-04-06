"Бернли" победил "Эвертон" в АПЛ

Фото: твиттер "Бернли"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Бернли" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Натана Коллинза, Джея Родригеса и Максвелла Корне. В составе гостей дубль сделал Ришарлисон.

"Бернли", набрав 24 очка, вышел на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Эвертон" с 25 очками остался на 17-й позиции.

"Бернли" – "Эвертон" - 3:2 (2:1)

Голы: Коллинз, 12 - 1:0, Ришарлисон, 18 (с пенальти) - 1:1, Ришарлисон, 41 (с пенальти) - 1:2, Родригес, 57 - 2:2, Корне, 85 - 3:2

"Бернли": Поуп, Робертс (Лоутон, 72), Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Леннон (Макнил, 85), Вествуд, Браунхилл, Родригес, Вегорст (Выдра, 80), Корне.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Годфри, Брэнтуэйт, Миколенко, Холгейт, Дукуре, Рондон, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Грэй, 73).

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