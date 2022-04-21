"Бернли" победил "Саутгемптон" в матче АПЛ

Теги бернлисаутгемптон

"Бернли" победил "Саутгемптон" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Бернли"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Бернли" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Коннора Робертса и Натана Коллинза.

"Бернли", набрав 28 очков, остался в зоне вылета на 18-й позиции. "Саутгемптон" с 39 очками по-прежнему занимает 13-ю позицию.

"Бернли" – "Саутгемптон" - 2:0 (2:0)
Голы: Робертс, 12 - 1:0, Коллинз, 44 - 2:0

"Бернли": Поуп, Робертс, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Корк, Браунхилл, Макнил (Лоутон, 87), Родригес, Вегорст (Выдра, 78), Корне (Леннон, 66).

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс (Ливраменто, 83), Беднарек, Войнович, Валери, Перро, Ромеу, Армстронг (Адамс, 66), Уорд-Проуз, Эльюнусси (Редмонд, 66), Броя.

Не пропустите: Легенда "МЮ" высказался о назначении тен Хага. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лаутаро Мартинес определился с новым клубом

Лаутаро Мартинес определился с новым клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов