"Бернли" победил "Саутгемптон" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Бернли"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Бернли" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Коннора Робертса и Натана Коллинза.

"Бернли", набрав 28 очков, остался в зоне вылета на 18-й позиции. "Саутгемптон" с 39 очками по-прежнему занимает 13-ю позицию.

"Бернли" – "Саутгемптон" - 2:0 (2:0)

Голы: Робертс, 12 - 1:0, Коллинз, 44 - 2:0

"Бернли": Поуп, Робертс, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Корк, Браунхилл, Макнил (Лоутон, 87), Родригес, Вегорст (Выдра, 78), Корне (Леннон, 66).

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс (Ливраменто, 83), Беднарек, Войнович, Валери, Перро, Ромеу, Армстронг (Адамс, 66), Уорд-Проуз, Эльюнусси (Редмонд, 66), Броя.

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