"Бернли" подписал экс-вратаря "Манчестер Юнайтед"

Теги бернлиманчестер юнайтед

"Бернли" подписал экс-вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Андерсом Линдегором.

33-летний датский страж ворот, который являлся свободным агентом, заключил с "бордовыми" соглашение до лета 2018 года.

Стоит отметить, что последним клубом Линдегора был "Престон". Также он известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед". 

Не пропустите: Два клуба АПЛ нацелились на Кавани. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 5 13
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Вест Хэм Юнайтед 5 4
18 Эвертон 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов