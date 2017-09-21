"Бернли" подписал экс-вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Андерсом Линдегором.

33-летний датский страж ворот, который являлся свободным агентом, заключил с "бордовыми" соглашение до лета 2018 года.

Стоит отметить, что последним клубом Линдегора был "Престон". Также он известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

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