"Бернли" подписал футболиста "Лиона"

Теги лионбернлимаксвелл корнетрансферы

"Бернли" подписал футболиста "Лиона"Фото: инстаграм "Бернли"/Автор неизвестен

Футболист "Лиона" Масквелл Корне стал игроком "Бернли", сообщает официальный сайт английского клуба. 

Ивуариец подписал соглашение с "кларетовыми" на пять лет, до 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

В прошндшем сезоне Корне принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 6 голевых передач.

Также не пропустите: Флик рассказал, кто будет капитаном сборной Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич договорился с английским клубом

Влашич договорился с английским клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов