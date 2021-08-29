"Бернли" подписал футболиста "Лиона"

Фото: инстаграм "Бернли"/Автор неизвестен

Футболист "Лиона" Масквелл Корне стал игроком "Бернли", сообщает официальный сайт английского клуба.

Ивуариец подписал соглашение с "кларетовыми" на пять лет, до 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

В прошндшем сезоне Корне принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 6 голевых передач.

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