"Бернли" представил крутейшую форму производства Puma

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"Бернли" представил крутейшую форму производства Puma

Клуб английской Премьер-Лиги "Бернли" представил новую гостевую форму на сезон 2018/2019.

Производитель - фирма Puma. А форма выглядит очень круто. Акцент нового комплекта - дизайн в виде пчелиных сот.

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