"Бернли" прервал фантастическую беспроигрышную серию "Ливерпуля"

В рамках 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле уступил "Бернли" со счётом 0:1.

Таким образом, прервалась домашняя беспроигрышная серия "красных" в Премьер-лиге, которая насчитывала 68 матчей.

Мерсисайдцы не знали поражений на "Энфилде" в чемпионате 3 года и 273 дня.

"Ливерпуль" не сумел побить рекорд "Челси", который в родных стенах не проигрывал в АПЛ 86 матчей подряд.

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