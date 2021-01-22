"Бернли" прервал фантастическую беспроигрышную серию "Ливерпуля"

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"Бернли" прервал фантастическую беспроигрышную серию "Ливерпуля"

В рамках 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле уступил "Бернли" со счётом 0:1.

Таким образом, прервалась домашняя беспроигрышная серия "красных" в Премьер-лиге, которая насчитывала 68 матчей.

Мерсисайдцы не знали поражений на "Энфилде" в чемпионате 3 года и 273 дня.

"Ливерпуль" не сумел побить рекорд "Челси", который в родных стенах не проигрывал в АПЛ 86 матчей подряд.

Не пропустите: Клопп высказался о результатах "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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