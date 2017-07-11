"Бернли" приобрел хавбека Корка за 11 миллионов евро

Полузащитник "Суонси" Джек Корк перешел в "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 11 миллионов евро. Хавбек подписал с "бордовыми" контракт до лета 2021 года. Стоит отметить, что ранее он уже играл за "Бернли" с 2010 по 2011 годы.

28-летний Корк выступал за "Суонси" с 2015 года, провел за клуб 83 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Челси", "Борнмут", "Сканторп", "Саутгемптон", "Уотфорд", "Ковентри", "Бернли" и вновь "Саутгемптон". Сыграл 13 матчей за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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