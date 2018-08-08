"Бернли" приобрел лучшего бомбардира Чемпионшипа прошлого сезона

Чешский нападающий "Дерби Каунти" Матей Выдра перешел в "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с новым клубом трехлетний контракт.

Стоит отметить, что Выдра в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 21 голом.

26-летний Выдра выступал за "Дерби Каунти" с 2016 года, провел за клуб 80 матчей и забил 27 голов. Ранее играл за "Высочину Йелгаву", "Баник", "Удинезе", "Брюгге", "Уотфорд", "Вест Бромвич" и "Рединг". За сборную Чехии сыграл 20 матчей и забил 5 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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