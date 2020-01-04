"Бернли" пробился в следующий раунд Кубка Англии, "Ньюкасл" ждет ответный матч
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.
Отметим, что те, кто сыграли между собой вничью, будут играть ответный матч.
"Бристоль Сити" - "Шрусбери" 1:1
Голы: Дьедиу, 30 - 1:0, Госс, 48 - 1:1
"Бирмингем" - "Блэкберн" 2:1
Голы: Кроули, 4 - 1:0, Армстронг (пен), 61 - 1:1, Бела, 90 - 2:1
"Миллуолл" - "Ньюпорт" 3:0
Голы: Смит, 7 - 1:0, Мэхони (пен), 64 - 2:0, Брэдшоу, 82 - 3:0
"Бернли" - "Питерборо" 4:2
Голы: Родригес, 8 - 1:0, Питерс, 15 - 2:0, Хендрик, 23 - 3:0, Тоуни, 39 - 3:1, Родригес, 52 - 4:1, Джейд-Джонс, 76 - 4:2
"Рочдейл" - "Ньюкасл" 1:1
Голы: Альмирон, 17 - 0:1, Уилбрэм, 79 - 1:1
"Ротерхэм" - "Халл" 2:3
Голы: Ивз, 16 - 0:1, Смит, 20 - 1:1, Васселл, 43 - 2:1, Ивз, 66 - 2:2, Ивз, 90 - 2:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14