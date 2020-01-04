"Бернли" пробился в следующий раунд Кубка Англии, "Ньюкасл" ждет ответный матч

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"Бернли" пробился в следующий раунд Кубка Англии, "Ньюкасл" ждет ответный матч

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Отметим, что те, кто сыграли между собой вничью, будут играть ответный матч.

"Бристоль Сити" - "Шрусбери" 1:1

Голы: Дьедиу, 30 - 1:0, Госс, 48 - 1:1


"Бирмингем" - "Блэкберн" 2:1

Голы: Кроули, 4 - 1:0, Армстронг (пен), 61 - 1:1, Бела, 90 - 2:1


"Миллуолл" - "Ньюпорт" 3:0

Голы: Смит, 7 - 1:0, Мэхони (пен), 64 - 2:0, Брэдшоу, 82 - 3:0


"Бернли" - "Питерборо" 4:2

Голы: Родригес, 8 - 1:0, Питерс, 15 - 2:0, Хендрик, 23 - 3:0, Тоуни, 39 - 3:1, Родригес, 52 - 4:1, Джейд-Джонс, 76 - 4:2


"Рочдейл" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Альмирон, 17 - 0:1, Уилбрэм, 79 - 1:1


"Ротерхэм" - "Халл" 2:3

Голы: Ивз, 16 - 0:1, Смит, 20 - 1:1, Васселл, 43 - 2:1, Ивз, 66 - 2:2, Ивз, 90 - 2:3

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