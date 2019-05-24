"Бернли" продлил контракт с голкипером Поупом

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"Бернли" продлил контракт с голкипером Поупом

"Бернли" подписал новый контракт с голкипером команды Ником Поупом. Об этом информирует официальный сайт клуба. 

Новый контракт 27-летнего игрока будет действовать до лета 2023 года. 

В нынешнем сезоне Поуп пропустил часть сезона из-за травмы плеча. В трех матчах он пропустил 5 голов.

"Бернли" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 40 баллов.

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