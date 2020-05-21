"Бернли" продлил контракт с хавбеком Брейди

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"Бернли" продлил контракт с хавбеком Брейди

"Бернли" продлил контракт с полузащитником Робби Брейди. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Клуб активировал опцию в соглашении 28-летнего ирландца, продлив сотрудничество до лета 2021 года.

Футболист играет в английском клубе с января 2017 года, куда перешел из "Норвича" за 15,1 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше хавбек участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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