"Бернли" продлил контракт с хавбеком Брейди
"Бернли" продлил контракт с полузащитником Робби Брейди. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Клуб активировал опцию в соглашении 28-летнего ирландца, продлив сотрудничество до лета 2021 года.
Футболист играет в английском клубе с января 2017 года, куда перешел из "Норвича" за 15,1 миллиона евро.
LATEST: Brady Extends Turf Moor Stay https://t.co/ATpLjHdgbz— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 21, 2020
В нынешнем розыгрыше хавбек участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.
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