"Бернли" разгромил "Борнмут", "Саутгемптон" был сильнее "Астон Виллы" и другие итоги матчей АПЛ
"Шеффилд Юнайтед" и "Брайтон" сыграли вничью в матче 27-го тура АПЛ.
В параллельных встречах "Бернли" разгромил "Борнмут", "Саутгемптон" был сильнее "Астон Виллы", а "Кристал Пэлас" минимально обыграл "Ньюкасл".
27-й тур
"Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон" - 1:1 (1:1)
Голы: Стивенс, 26 - 1:0, Мопей, 30 - 1:1.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем, Стивенс (Осборн, 46), Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Берге (Ландстрем, 81), Шарп (Макголдрик, 74), Макберни.
"Брайтон": Райан, Даффи, Скелотто (Троссар, 75), Данк, Берн, Уэбстер, Преппер, Муй, Биссума, Маррей (Конноли, 75), Мопей (Бернарду, 90+3).
"Бернли" - "Борнмут" - 3:0 (0:0)
Голы: Выдра, 53 - 1:0, Родригес, 61 (с пенальти) - 2:0, Макнейл, 87 - 3:0.
"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк (Брэйди, 90+1), Уэствуд, Хендрик, Родригес, Выдра (Леннон, 82), Макнейл (Браунхил, 90+1).
"Борнмут": Рамсдейл, Смит, С.Кук, Фрэнсис, Стэйси, Гослинг (Станислас, 70), Сермен, Биллинг, Кинг (Фрэйзер, 70), Х.Уилсон (Соланке, 75), К.Уилсон.
"Саутгемптон" - "Астон Вилла" - 2:0 (1:0)
Голы: Лонг, 8 - 1:0, Армстронг, 90+5 - 2:0.
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Смоллбоун (Ромеу, 80), Лонг (Адамс, 73), Ингс (Обафеми, 73), Дженепо.
"Астон Вилла": Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса (Хурихэйн, 60), Грилиш, Накамба (Борха Бастон, 81), Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 28), Саматта.
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед" - 1:0 (1:0)
Гол: ван Анхолт, 44.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Маккарти, Куяте (Ридевалд, 89), Бентеке (Дженк, 89), Айю, Заа.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Роуз (Ритчи, 71), Шер, Ласкеллес, Лазаро, Бенталеб, Альмирон (Гэйл, 71), Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18