"Бернли" – "Тоттенхэм" - 0:3 (обзор)

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"Бернли" – "Тоттенхэм" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура АПЛ между "Бернли" и "Тоттенхэмом".

Не пропустите: Хет-трик Кейна принёс "Тоттенхэму" крупную победу над "Бернли". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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