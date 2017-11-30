"Бернли" в гостях оказался сильнее "Борнмута"

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"Бернли" в гостях оказался сильнее "Борнмута"В матче 14-го тура английской Премьер-Лиги "Бернли" в гостях обыграл "Борнмут".

"Борнмут" - "Бернли" - 1:2

Голы: Вуд, 37 - 0:1, Брэйди, 65 - 0:2, Кинг, 79 - 1:2.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс, Айб (Фрэйзер, 69), Сурман, Артер (Л. Кук, 58), Пью (Дефо, 64), Кинг, Уилсон.

"Бернли": Поп, Бардсли, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Дефур (Вествуд, 75), Корк, Брэйди, Хендрик (Барнс, 86), Вуд (Воукс, 90).

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд". | soccernews.ru

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