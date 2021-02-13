"Бернли" в гостях всухую разгромил "Кристал Пэлас"

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"Бернли" в гостях всухую разгромил "Кристал Пэлас"

В рамках 24-го тура АПЛ "Бернли" на выезде одержал крупную победу над "Кристал Пэлас" со счётом 3:0.

Голы в свой актив записали Йоханн ГудмундссонДжей Родригес и Мэттью Лоутон.

"Кристал Пэлас" – "Бернли" - 0:3

Голы: 0:1 – 5 Гудмундссон, 0:2 – 10 Родригес, 0:3 – 47 Лоутон.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, ван Анхолт, Дэнн, Ридевалд, Миливоевич, Куяте, Эзе, Батшуайи (Таунсенд, 62), Бентеке (Матета, 76), Айю.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Питерс (Бардсли, 87), Ми (Лонг, 84), Вествуд, Корк, Гудмундссон (Брэйди, 72), Макнил, Родригес, Барнс.

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