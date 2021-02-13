"Бернли" в гостях всухую разгромил "Кристал Пэлас"
В рамках 24-го тура АПЛ "Бернли" на выезде одержал крупную победу над "Кристал Пэлас" со счётом 3:0.
Голы в свой актив записали Йоханн Гудмундссон, Джей Родригес и Мэттью Лоутон.
"Кристал Пэлас" – "Бернли" - 0:3
Голы: 0:1 – 5 Гудмундссон, 0:2 – 10 Родригес, 0:3 – 47 Лоутон.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, ван Анхолт, Дэнн, Ридевалд, Миливоевич, Куяте, Эзе, Батшуайи (Таунсенд, 62), Бентеке (Матета, 76), Айю.
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Питерс (Бардсли, 87), Ми (Лонг, 84), Вествуд, Корк, Гудмундссон (Брэйди, 72), Макнил, Родригес, Барнс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18