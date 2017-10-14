"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:1, "Суонси" - "Хаддерсфилд" - 2:0, "Тоттенхэм" - "Борнмут" - 1:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 8-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Бернли" и "Вест Хэм" поделили очки, а "Суонси" и "Тоттенхэм" обыграли соответственно "Хаддерсфилд" и "Борнмут".

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