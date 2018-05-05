"Бернли" впервые за 51 год пробился в еврокубки

Теги бернлиэвертон

"Бернли" впервые за 51 год пробился в еврокубки

"Эвертон" не смог обыграть "Саутгемптон" и потерял шансы пробиться в зону Лиги Европы.

Таким образом, в следующем розыгрыше второго по значимости еврокубкового турнира примет участие "Бернли", который обеспечил себе как минимум седьмое место в АПЛ по итогам сезона.

Стоит отметить, что "бордовые" пробились в еврокубки впервые за 51 год. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов