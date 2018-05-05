"Бернли" впервые за 51 год пробился в еврокубки

"Эвертон" не смог обыграть "Саутгемптон" и потерял шансы пробиться в зону Лиги Европы.

Таким образом, в следующем розыгрыше второго по значимости еврокубкового турнира примет участие "Бернли", который обеспечил себе как минимум седьмое место в АПЛ по итогам сезона.

Стоит отметить, что "бордовые" пробились в еврокубки впервые за 51 год. | http://soccernews.ru