Бэрри повторил рекорд Гиггза по количеству матчей в АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" на своем поле играет с "Вест Хэмом".

Этот поединок стал 632-м в АПЛ в карьере полузащитника "дроздов" Гарета Бэрри. Хавбек догнал лидера по этому показателю Райана Гиггза и уже в следующем матче может стать рекордсменом.

Стоит отметить, что 36-летний Бэрри выступает в Премьер-лиге с 1997 года.

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