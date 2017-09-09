Бэрри повторил рекорд Гиггза, сыграв против 45-го соперника в АПЛ

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" на выезде играет с "Брайтоном".

Для хавбека "дроздов" Гарета Бэрри "Брайтон" стал 45-м соперником в Премьер-лиге за карьеру. По этому показателю хавбек сравнялся с легендарным Райаном Гиггзом.

Всего 36-летний Бэрри провел 775 матчей в АПЛ и забил 65 голов.

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