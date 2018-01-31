Бэрри провел 650-й матч в АПЛ

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Бэрри провел 650-й матч в АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" на выезде играет с "Манчестер Сити".

В концовке первой половины поединка на поле вышел полузащитник Гарет Бэрри, заменивший хавбек Гжегожа Крыховяка.

Стоит отметить, что эта встреча стала для 36-летнего Бэрри 650-й в Премьер-лиге и он является рекордсменом турнира по этому показателю.

650 матчей в карьере Бэрри распределились следующим образом: "Астон Вилла" (365), "Манчестер Сити" (132), "Эвертон" (131) и "Вест Бромвич" (22).

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