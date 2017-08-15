Бэрри станет игроком "Вест Бромвича"

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Бэрри станет игроком "Вест Бромвича"

Хавбек "Эвертона" Гарет Бэрри в ближайшее время перейдёт в "Вест Бромвич", сообщает 101 Great goals.

По информации источника, "дрозды" рассчитывают подписать 36-летнего футболиста уже на этой неделе. Сумма возможного трансфера неизвестна.

Бэрри выступал за "Эвертон" с 2013 года, сыграл 155 матчей и забил 4 гола. 

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