Бэрри станет игроком "Вест Бромвича"

Хавбек "Эвертона" Гарет Бэрри в ближайшее время перейдёт в "Вест Бромвич", сообщает 101 Great goals.

По информации источника, "дрозды" рассчитывают подписать 36-летнего футболиста уже на этой неделе. Сумма возможного трансфера неизвестна.

Бэрри выступал за "Эвертон" с 2013 года, сыграл 155 матчей и забил 4 гола.

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