Бэрри выбыл до конца сезона

Теги вест бромвич альбионгарет бэрри

Бэрри выбыл до конца сезона

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри выбыл до конца текущего сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 37-летний футболист, который не играет с 24 февраля, перенесёт операцию на колене.

В этом сезоне Бэрри сыграл за "Вест Бромвич" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

Не пропустите: "Рейнджерс" хочет подписать рекордсмена АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов