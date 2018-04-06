Бэрри выбыл до конца сезона

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри выбыл до конца текущего сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 37-летний футболист, который не играет с 24 февраля, перенесёт операцию на колене.

В этом сезоне Бэрри сыграл за "Вест Бромвич" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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