Бертолаччи покинул "Милан"

Теги миланандреа бертолаччи

Бертолаччи покинул "Милан"

Полузащитник Андреа Бертолаччи более не является футболистом "Милана".

Как сообщает Football Italia, у 28-летнего футболиста истек срок соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Бертолаччи выступал за "Милан" с 2015 года и выиграл с клубом Суперкубок Италии.

В минувшем сезоне итальянец принял участие всего в четырех играх.

Читайте также: "Милан" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов