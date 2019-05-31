Бертолаччи покинул "Милан"

Полузащитник Андреа Бертолаччи более не является футболистом "Милана".

Как сообщает Football Italia, у 28-летнего футболиста истек срок соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Бертолаччи выступал за "Милан" с 2015 года и выиграл с клубом Суперкубок Италии.

В минувшем сезоне итальянец принял участие всего в четырех играх.

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