Защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд покинул расположение сборной Англии, сообщает официальный твиттер "трёх львов".

Такое решение принято в качестве меры предосторожности, поскольку 28-летний фулбек имеет проблемы со спиной и не готов полностью к ближайшим товарищеским матчам.

Напомним, что 23 марта сборная Англии сыграет с Голландией, а 27 марта - с Италией.

Бертранд в этом сезоне сыграл за "Саутгемптон" 31 матч и сделал 4 ассиста. В составе национальной команды провёл 19 игр и забил 1 гол.

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