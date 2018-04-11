Бертранд рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд планирует ближайшим летом сменить клубную прописку, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, 28-летний футболист рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед", который как раз ищет нового левого защитника.

Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. На Бертранда также претендуют "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Ньюкасл".

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