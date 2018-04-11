Бертранд рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Теги райан бертрандсаутгемптонманчестер юнайтед

Бертранд рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд планирует ближайшим летом сменить клубную прописку, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, 28-летний футболист рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед", который как раз ищет нового левого защитника.

Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. На Бертранда также претендуют "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Ньюкасл". 

Не пропустите: Фергюсон просматривал Умтити в матче с "Ромой" для "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов