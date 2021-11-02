Беседин очень резко высказался об ЛГБТ
Фото: инстаграм Беседина/Автор неизвестен
Форвард "Динамо" Киев Артем Беседин поделился мнением об ЛГБТ-движении.
"Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Всё.
Я восстанавливался в Испании, недавно прилетел. Там реально люди гонят. У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их просто куча — эти клубы, флаги, ходят там за ручку… Реально, я не могу на это смотреть.
Во-первых, у меня есть сын, например. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пид**асов. Я просто реально понимаю, что это гониво. Ну, если мальчик с мальчиком идут за ручку, это они что, не гонят?", - сказал Беседин для YouTube-канала ОтдушиВДушу.
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
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|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
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|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13