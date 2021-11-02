Беседин очень резко высказался об ЛГБТ

1 Теги артём бесединдинамо киев

Беседин очень резко высказался об ЛГБТФото: инстаграм Беседина/Автор неизвестен

Форвард "Динамо" Киев Артем Беседин поделился мнением об ЛГБТ-движении.

"Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Всё.

Я восстанавливался в Испании, недавно прилетел. Там реально люди гонят. У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их просто куча — эти клубы, флаги, ходят там за ручку… Реально, я не могу на это смотреть.

Во-первых, у меня есть сын, например. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пид**асов. Я просто реально понимаю, что это гониво. Ну, если мальчик с мальчиком идут за ручку, это они что, не гонят?", - сказал Беседин для YouTube-канала ОтдушиВДушу.

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