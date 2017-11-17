"Бешикташ" – "Акхисар Беледие" - 0:0 (обзор)

Теги бешикташакхисар беледийе гс

"Бешикташ" – "Акхисар Беледие" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Акхисаром Беледие".

Не пропустите: "Бешикташ" на своём поле потерял очки в матче с "Акхисаром Беледие". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 11 26
2 Истанбул ББ 11 23
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 11 19
5 Сивасспор 11 19
6 Акхисар Беледийе ГС 12 18
7 Бурсаспор 11 17
8 Фенербахче 11 17
9 Гёзтепе АС Измир 11 17
10 Аланьяспор 11 14
11 Малатия Беледийеспор 11 14
12 Трабзонспор 11 13
13 Касимпаса 11 12
14 Антальяспор 11 12
15 Коньяспор 11 10
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 11 8
18 Генчлербирлиги 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов