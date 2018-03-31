"Бешикташ" – "Аланьяспор" - 1:0 (обзор)

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"Бешикташ" – "Аланьяспор" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Аланьяспором".

Не пропустите: "Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 27-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 26 54
2 Бешикташ 27 53
3 Истанбул ББ 26 53
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 26 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Сивасспор 27 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 27 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 26 34
12 Бурсаспор 27 33
13 Антальяспор 27 31
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 27 12
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