"Бешикташ" – "Аланьяспор" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Аланьяспором".
Не пропустите: "Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 27-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"
-
Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе
-
Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
-
Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает "Барселону" от поражения
Лента новостей
-
Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"
-
"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
-
Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры
-
Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"
-
Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото
-
В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки
-
"Реал" отказался от приобретения Салаха
-
В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"
-
Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"
-
За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг
-
Головин: "Давно не побеждали в Ростове"
-
Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему
-
Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"
-
"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)
-
Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"
-
"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили
-
Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики
-
Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|26
|54
|2
|Бешикташ
|27
|53
|3
|Истанбул ББ
|26
|53
|4
|Фенербахче
|26
|48
|5
|Трабзонспор
|26
|42
|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Сивасспор
|27
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|40
|9
|Малатия Беледийеспор
|27
|37
|10
|Касимпаса
|27
|34
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|34
|12
|Бурсаспор
|27
|33
|13
|Антальяспор
|27
|31
|14
|Аланьяспор
|27
|28
|15
|Османлыспор
|27
|28
|16
|Генчлербирлиги
|27
|27
|17
|Коньяспор
|27
|25
|18
|Карабюкспор
|27
|12