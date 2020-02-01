"Бешикташ" арендовал экс-игрока "Барселоны"
"Бешикташ" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Фиорентины" Кевина-Принса Боатенга.
Турецкий клуб арендовал экс-игрока "Барселоны" до лета. Прописана ли в соглашении опция выкупа, пока неизвестно.
Прошлым летом "Фиорентина" купила ганского форварда у "Сассуоло" за 1 миллион евро.
В текущем сезоне 32-летний Боатенг забил 1 гол в 15 матчах в составе "фиалок". Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|21
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|20
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|4
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|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
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|Удинезе
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|15
|Сассуоло
|21
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|Сампдория
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|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
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|Брешия
|21
|15