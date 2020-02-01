"Бешикташ" арендовал экс-игрока "Барселоны"

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"Бешикташ" арендовал экс-игрока "Барселоны"

"Бешикташ" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Фиорентины" Кевина-Принса Боатенга.

Турецкий клуб арендовал экс-игрока "Барселоны" до лета. Прописана ли в соглашении опция выкупа, пока неизвестно.

Прошлым летом "Фиорентина" купила ганского форварда у "Сассуоло" за 1 миллион евро.

В текущем сезоне 32-летний Боатенг забил 1 гол в 15 матчах в составе "фиалок". Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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