"Бешикташ" – "Бавария" – 1:3 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Бешикташем" и "Баварией" (1:3).
Видео: "Бешикташ" – "Бавария".
Не пропустите: "Бавария" обыгрывает "Бешикташ" и уверенно шагает в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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