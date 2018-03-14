"Бешикташ" – "Бавария" – 1:3 (обзор)

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"Бешикташ" – "Бавария" – 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Бешикташем" и "Баварией" (1:3).

Видео: "Бешикташ" – "Бавария".

Не пропустите: "Бавария" обыгрывает "Бешикташ" и уверенно шагает в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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