"Бешикташ" близок к покупке игрока "Милана"

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"Бешикташ" близок к покупке игрока "Милана"

"Бешикташ" близок к покупке полузащитника "Милана" Алена Халиловича, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб практически договорился о трансфере 22-летнего хорвата. Агент футболиста, в свою очередь, прибыл в Стамбул для согласования условий личного контракта своего клиента.

Отметим, что Халилович перебрался в "Милан" в июле прошлого года. В его активе за шесть месяцев всего 3 матча. Стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.

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Mutaloff
Mutaloff

Не раскрывшийся талант так бесславно уничтоживший свою карьеру.

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