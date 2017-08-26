"Бешикташ" – "Бурсаспор" - 2:1, "Малатияспор" – "Антальяспор" - 1:1 (обзоры)

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"Бешикташ" – "Бурсаспор" - 2:1, "Малатияспор" – "Антальяспор" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей третьего тура чемпионата Турции.

"Бешикташ" – "Бурсаспор" - 2:1

"Малатияспор" – "Антальяспор" - 1:1

Не пропустите: "Бешикташ" взял верх над "Бурсаспором", "Малатияспор" и "Антальяспор" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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