"Бешикташ" - чемпион Турции сезона 2020/21

Теги бешикташ

"Бешикташ" - чемпион Турции сезона 2020/21Фото: twitter.com/besiktas

"Бешикташ" стал чемпионом Турции текущего сезона.

В заключительном туре чемпионата "Бешикташ" обыграл "Гезтепе" (2:1). Таким образом, клуб финишировал на первом месте, опередив "Галатасарай" только по дополнительным показателям.

Отметим, что это 21-е чемпионство "Бешикташа" в истории и первое с сезона 2016/17.

Читайте также: Когда возраст не помеха: ТОП-5 самых молодых дебютантов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов