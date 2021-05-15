"Бешикташ" - чемпион Турции сезона 2020/21

Фото: twitter.com/besiktas

"Бешикташ" стал чемпионом Турции текущего сезона.

В заключительном туре чемпионата "Бешикташ" обыграл "Гезтепе" (2:1). Таким образом, клуб финишировал на первом месте, опередив "Галатасарай" только по дополнительным показателям.

Отметим, что это 21-е чемпионство "Бешикташа" в истории и первое с сезона 2016/17.

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