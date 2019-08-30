"Бешикташ" договорился об аренде хавбека "Арсенала"

"Бешикташ" в ближайшее время усилится полузащитником "Арсенала" Мохамедом Эль Ненни, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, клубы договорились об аренде египтянина до следующего лета. Другие детали сделки пока неизвестны.

27-летний Эль-Ненни выступает за "канониров" с января 2016 года, в прошлом сезоне он сыграл 17 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость африканского хавбека оценивается в 8 миллионов евро.

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