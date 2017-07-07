"Бешикташ" договорился об аренде Нани

Полузащитник "Валенсии" Нани может стать игроком турецкого "Бешикташа".

Как сообщает источник, речь идет об 30-летнего игрока, хотя испанцы намерены продать футболиста.

Контракт известного португальца с "Валенсией" истекает летом 2019 года.

В прошедшем сезоне Нани сыграл в чемпионате Испании 25 матчей, забив пять голов и отдав восемь голевых передач.

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