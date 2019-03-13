"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона

Теги бешикташлорис кариусливерпуль

"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона

"Бешикташ" не платит арендованному у "Ливерпуля" голкиперу Лориусу Кариусу. Об этом сообщает Times.

По данным источника, у турецкого клуба долг в 1 миллион евро. Клуб не платит футболисту зарплату с осени прошлого года. Агенты Кариуса обратились с жалобой в ФИФА.

Кариус перешел в "Бешикташ" прошлым летом. Сделка действует два года. Кариус отыграл 90 минут в последнем матче с "Коньяспором" (3:2) и, несмотря на победу, подвергся критике главного тренера Шенола Гюнеша.

"Бешикташ" занимает 3 место турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в активе 44 балла.

А еще: УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов

Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов