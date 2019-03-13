"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона

"Бешикташ" не платит арендованному у "Ливерпуля" голкиперу Лориусу Кариусу. Об этом сообщает Times.

По данным источника, у турецкого клуба долг в 1 миллион евро. Клуб не платит футболисту зарплату с осени прошлого года. Агенты Кариуса обратились с жалобой в ФИФА.

Кариус перешел в "Бешикташ" прошлым летом. Сделка действует два года. Кариус отыграл 90 минут в последнем матче с "Коньяспором" (3:2) и, несмотря на победу, подвергся критике главного тренера Шенола Гюнеша.

"Бешикташ" занимает 3 место турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в активе 44 балла.

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