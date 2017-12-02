"Бешикташ" – "Галатасарай" - 3:0 (обзор)

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"Бешикташ" – "Галатасарай" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Бешикташ" громит "Галатасарай" и другие результаты 14-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 14 29
2 Истанбул ББ 13 27
3 Бешикташ 14 26
4 Бурсаспор 14 24
5 Гёзтепе АС Измир 14 24
6 Фенербахче 13 23
7 Кайсериспор 13 23
8 Трабзонспор 13 19
9 Акхисар Беледийе ГС 14 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 13 18
12 Аланьяспор 13 17
13 Малатия Беледийеспор 14 16
14 Антальяспор 13 13
15 Османлыспор 13 11
16 Коньяспор 14 11
17 Генчлербирлиги 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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