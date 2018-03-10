"Бешикташ" – "Генчлербирлиги" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Генчлербирлиги".
Не пропустите: "Бешикташ" минимально обыграл "Генчлербирлиги" и другие результаты 25-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|24
|50
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|24
|44
|5
|Кайсериспор
|24
|38
|6
|Сивасспор
|25
|38
|7
|Трабзонспор
|24
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|24
|36
|9
|Малатия Беледийеспор
|24
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|24
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|25
|26
|15
|Антальяспор
|24
|25
|16
|Османлыспор
|25
|24
|17
|Коньяспор
|24
|21
|18
|Карабюкспор
|24
|12