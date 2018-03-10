"Бешикташ" – "Генчлербирлиги" - 1:0 (обзор)

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"Бешикташ" – "Генчлербирлиги" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Генчлербирлиги".

Не пропустите: "Бешикташ" минимально обыграл "Генчлербирлиги" и другие результаты 25-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 25 38
7 Трабзонспор 24 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 25 30
13 Аланьяспор 25 27
14 Генчлербирлиги 25 26
15 Антальяспор 24 25
16 Османлыспор 25 24
17 Коньяспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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