"Бешикташ" – "Гёзтепе" - 5:1 (обзор)

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"Бешикташ" – "Гёзтепе" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Гёзтепе".

Не пропустите: "Бешикташ" разгромил "Гёзтепе" и другие результаты 28-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 28 59
2 Галатасарай 27 57
3 Бешикташ 28 56
4 Фенербахче 27 51
5 Трабзонспор 28 45
6 Сивасспор 27 41
7 Кайсериспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 28 40
9 Малатия Беледийеспор 28 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 27 33
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 28 12
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