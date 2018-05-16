"Бешикташ" готовит громкий трансфер

"Бешикташ" начал переговоры с нападающим "Ювентуса" Марио Манджукичем​.

Как сообщает Football Italia, трансфер может состояться ближайшим летом.

Ранее стало известно о желании итальянского клуба продать 31-летнего хорвата.

В текущем сезоне Манджукич принял участие в 41-м матче, забив 10 голов и отдав четыре голевые передачи.

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