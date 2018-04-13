"Бешикташ" громит "Акхисар Беледие" и выходит в лидеры чемпионата Турции

Теги акхисар беледийе гсбешикташ

"Бешикташ" громит "Акхисар Беледие" и выходит в лидеры чемпионата Турции

В рамках 29-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" на выезде крупно обыграл "Акхисар Беледие", что позволило "чёрным орлам" стать лидером первенства.

"Акхисар Беледие" – "Бешикташ" - 0:3

Голы: Бабел, 3 - 0:1, Негредо, 20 - 0:2, Бабел, 47 - 0:3.

"Бешикташ": Фабрисио, Тошич, Пепе, Эркин, Медель, Талиска (Арслан, 77), Хатчинсон, Бабел, Куарежма (Вида, 81), Адриано, Негредо (Пектемек, 78).

Не пропустите: Талиска интересен ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 29 59
2 Истанбул ББ 28 59
3 Галатасарай 28 57
4 Фенербахче 28 54
5 Трабзонспор 28 45
6 Кайсериспор 28 41
7 Сивасспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 28 40
9 Касимпаса 28 37
10 Малатия Беледийеспор 28 37
11 Акхисар Беледийе ГС 29 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 28 33
14 Аланьяспор 28 31
15 Генчлербирлиги 28 30
16 Коньяспор 28 28
17 Османлыспор 28 28
18 Карабюкспор 28 12
Полная таблица

топ-5 тегов