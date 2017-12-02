"Бешикташ" громит "Галатасарай" и другие результаты 14-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим крупную домашнюю победу "Бешикташа" над "Галатасараем".
"Акхисар Беледие" – "Малатияспор" - 0:0
"Карабюкспор" – "Гёзтепе" - 0:1
Гол: Яхович, 58 - 0:1.
"Бешикташ" – "Галатасарай" - 3:0
Голы: Тосун, 46 - 1:0, Тошич, 70 - 2:0, Негредо, 90 - 3:0.
"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Адриано, Хатчинсон (Талиска, 82), Арслан (Медель, 65), Куарежма, Озъякуп, Бабел, Тосун (Негредо, 88).
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Денайер (Линнес, 85), Ндиайе, Фернандо, Родригеш (Озтекин, 58), Бельханда (Инан, 69), Фегули, Гомис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|14
|29
|2
|Истанбул ББ
|13
|27
|3
|Бешикташ
|14
|26
|4
|Бурсаспор
|14
|24
|5
|Гёзтепе АС Измир
|14
|24
|6
|Фенербахче
|13
|23
|7
|Кайсериспор
|13
|23
|8
|Трабзонспор
|13
|19
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|14
|19
|10
|Сивасспор
|14
|19
|11
|Касимпаса
|13
|18
|12
|Аланьяспор
|13
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|14
|16
|14
|Антальяспор
|13
|13
|15
|Османлыспор
|13
|11
|16
|Коньяспор
|14
|11
|17
|Генчлербирлиги
|14
|11
|18
|Карабюкспор
|14
|8