"Бешикташ" громит "Галатасарай" и другие результаты 14-го тура чемпионата Турции

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"Бешикташ" громит "Галатасарай" и другие результаты 14-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим крупную домашнюю победу "Бешикташа" над "Галатасараем".

"Акхисар Беледие" – "Малатияспор" - 0:0


"Карабюкспор" – "Гёзтепе" - 0:1

Гол: Яхович, 58 - 0:1.


"Бешикташ" – "Галатасарай" - 3:0

Голы: Тосун, 46 - 1:0, Тошич, 70 - 2:0, Негредо, 90 - 3:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Адриано, Хатчинсон (Талиска, 82), Арслан (Медель, 65), Куарежма, Озъякуп, Бабел, Тосун (Негредо, 88).

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Денайер (Линнес, 85), Ндиайе, Фернандо, Родригеш (Озтекин, 58), Бельханда (Инан, 69), Фегули, Гомис.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 14 29
2 Истанбул ББ 13 27
3 Бешикташ 14 26
4 Бурсаспор 14 24
5 Гёзтепе АС Измир 14 24
6 Фенербахче 13 23
7 Кайсериспор 13 23
8 Трабзонспор 13 19
9 Акхисар Беледийе ГС 14 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 13 18
12 Аланьяспор 13 17
13 Малатия Беледийеспор 14 16
14 Антальяспор 13 13
15 Османлыспор 13 11
16 Коньяспор 14 11
17 Генчлербирлиги 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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