"Бешикташ" громит "Галатасарай" и другие результаты 14-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим крупную домашнюю победу "Бешикташа" над "Галатасараем".

"Акхисар Беледие" – "Малатияспор" - 0:0



"Карабюкспор" – "Гёзтепе" - 0:1

Гол: Яхович, 58 - 0:1.



"Бешикташ" – "Галатасарай" - 3:0

Голы: Тосун, 46 - 1:0, Тошич, 70 - 2:0, Негредо, 90 - 3:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Адриано, Хатчинсон (Талиска, 82), Арслан (Медель, 65), Куарежма, Озъякуп, Бабел, Тосун (Негредо, 88).

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Денайер (Линнес, 85), Ндиайе, Фернандо, Родригеш (Озтекин, 58), Бельханда (Инан, 69), Фегули, Гомис.

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