"Бешикташ" хочет бесплатно подписать Виду

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"Бешикташ" хочет бесплатно подписать Виду

"Бешикташ" хочет заполучить защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду, сообщает Fanatik.

По информации ресурса, турецкий клуб готов заплатить игроку один миллион евро, если тот присоединится к ним зимой в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Динамо" готово отпустить Виду за 2 миллиона евро.

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