"Бешикташ" хочет досрочно вернуть Пьянича в "Барселону"

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"Бешикташ" хочет досрочно вернуть Пьянича в "Барселону"

Фото твиттер "Бешикташа"

Полузащитник "Бешикташа" Миралем Пьянич может уже зимой вернуться в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации источника, в тренерском штабе турецкой команды недовольны формой 31-летнего футболиста.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, то стамбульский клуб хотел бы досрочно прервать аренду боснийца.

В составе "Бешикташа" Пьянич сыграл 11 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

Не пропустите: Пьянич угодил в скандал в сборной Боснии и Герцеговины. | http://soccernews.ru
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