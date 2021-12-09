"Бешикташ" хочет досрочно вернуть Пьянича в "Барселону"
Фото твиттер "Бешикташа"
Полузащитник "Бешикташа" Миралем Пьянич может уже зимой вернуться в "Барселону", сообщает Sport.es.
По информации источника, в тренерском штабе турецкой команды недовольны формой 31-летнего футболиста.
Если в ближайшее время ситуация не изменится, то стамбульский клуб хотел бы досрочно прервать аренду боснийца.
В составе "Бешикташа" Пьянич сыграл 11 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
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