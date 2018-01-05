"Бешикташ" хочет купить Смолова

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"Бешикташ" хочет купить Смолова

"Бешикташ" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщает A Spor.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "орлов" россиянин может стать заменой Дженку Тосуну, который переходит в "Эвертон".

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым также интересуются "Зенит", "Вест Хэм" и "Реал". Сумма отступных в его контракте составляет 30 миллионов евро.

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